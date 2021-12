Consumo diário de castanhas ajuda a controlar ganho de peso, dizem estudos

Dois estudos americanos que serão apresentados no próximo sábado, 10, em evento científico da Associação Americana do Coração, em Chicago, mostram que o consumo diário de castanhas ajuda a controlar o peso e diminui o risco de doenças cardiovasculares.

Em uma das pesquisas, realizada pela Escola de Saúde Pública da Universidade de Harvard, os participantes eram acompanhados a cada quatro anos para avaliar o ganho de peso. Entre os que consumiam diariamente uma porção de algum tipo de castanha, o risco de engordar e de se tornar obeso foi menor. A porção ideal foi definida como duas colheres de sopa do produto.

O mesmo resultado foi observado entre aqueles que trocaram uma refeição de carne vermelha ou batatas fritas ou uma sobremesa pelo consumo da porção de castanhas.

"As pessoas geralmente veem as castanhas como alimentos com alto nível de gorduras e calorias e hesitam em considerá-las como um lanche saudável, mas elas estão, de fato, associadas a menor ganho de peso", declarou, em comunicado à imprensa Xiaoran Liu, uma das autoras do estudo e pesquisadora do departamento de nutrição da Escola de Saúde Pública de Harvard.

A especialista destacou que, no geral, cada indivíduo ganha cerca de meio quilo por ano após atingir a idade adulta e que, embora isso possa parecer pouco, faz diferença ao longo dos anos.

No outro estudo, conduzido pela Universidade de San Diego e focado nos benefícios da castanha-do-pará, os pesquisadores verificaram que o alimento também ajuda a controlar o ganho de peso e prevenir doenças cardiovasculares por aumentar a sensação de saciedade e auxiliar no controle dos níveis de glicose no sangue, prevenindo o diabetes.

