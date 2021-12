Consumo de ômegas diminui estresse oxidativo pós exercícios

As doenças cardiovasculares lideram o ranking de morbidade e mortalidade mundial e de acordo com as pesquisas, a atividade física regular de leve a moderada e o consumo adequado de ômegas (ácidos graxos poliinsaturados) podem ajudar na prevenção e tratamento dessas doenças. Normalmente elas aparecem devido a uma queda na produção de óxido nítrico (vasodilatador) e um aumento dos radicais livres (estresse oxidativo) decorrente da rotina estressante e da dieta rica em gorduras e açúcares.

O exercício físico regular melhora a defefa antioxidante do organismo, além de melhorar a perfusão sanguínea. O estresse oxidativo tem sido associado à diminuição da performance, fadiga, dano muscular e excesso de treinamento. Alguns alimentos ajudam a diminuir esse estresse e dentre eles estão os ricos em ômegas. A ingestão adequada de ômega- 3 e ômega-6 têm demonstrado causar alterações no perfil lipídico, diminuindo os triglicerídeos e aumentando o HDL, além de mediar a produção de citocinas inflamatórias e o estresse oxidativo.

Estudos sugerem a hipótese de que o consumo de ácidos graxos poliinsaturados melhorem a plasticidade neuronal, portanto melhoram a capacidade da aprendizagem do exercício físico o que leva a melhora do desempenho e, induzam a proliferação de mitocôndrias causando um efeito ergogênico, além de melhorar a inflamação ocasionada pós exercício físico. Mais estudos devem ser feitos elucidando a relação do consumo de ácidos graxos poliinsaturados beneficiando a prática de exercícios físicos.

