Consumo de fibras ajuda no emagrecimento

Famosas por seu auxílio para o bom funcionamento do intestino, as fibras também podem ajudar a emagrecer, pois quanto maior o seu consumo, menor o acúmulo de gordura visceral. Essa é a conclusão de um estudo da Universidade do Sul da Califórnia.

Outras pesquisas também comprovam essa descoberta. Um exemplo é o trabalho realizado no Instituto Nacional de Saúde Pública e Meio Ambiente, na Holanda. De acordo com essa análise, consumir mais de 10 gramas por dia de fibras durante um ano reduz um pouco menos de um centímetro de barriga, o que, em longo prazo, pode significar um bom emagrecimento.

Outra utilidade das fibras é para a melhoria do sistema imunológico, confirma a Associação Brasileira de Nutrologia. Elas estimulam o crescimento de bactérias benéficas na flora intestinal e bloqueiam a atividade dos micro-organismos danosos, atuando de forma positiva em todo o corpo.

