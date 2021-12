Consumir Goji Berry é bom para melhorar sintomas do estresse

Uma pesquisa realizada em 2008 no Journal of Alternative and Complementary Medicine demonstrou que o consumo regular de goji aumenta a disposição, desempenho físico, qualidade do sono e concentração, ou seja, auxilia na fadiga e no estresse. Cada 100g de goji contém 2g de vitamina C, além de quantidades de vitamina B1, B2 e B6, que auxiliam no bom funcionamento do metabolismo.

Para que haja o efeito medicinal, os nutricionistas recomendam de 15-45g ou 120ml de suco. A goji pode ser incorporada a sucos, saladas e iogurtes. A versão in natura é difícil de ser encontrada por ser uma fruta importada, entretanto, pode ser encontrada como goji berry desidratada em casas de produtos naturais. Não deve ser consumida por pessoas que fazem uso de varfarina (medicamento anti coagulante indicado na prevenção de tromboses) pois interfere na ação do medicamento.

