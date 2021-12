Consumir chocolate ajuda a reduzir doenças cardíacas

O consumo de chocolate em grandes quantidades pode estar associado à redução nos riscos de desenvolvimento de certas doenças cardíacas, segundo um estudo britânico publicado na revista científica British Medical Journal.

Comer chocolate teria uma influência positiva sobre a saúde humana devido às propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias do alimento. Além disso, o alimento teria o poder de reduzir a pressão sanguínea e melhorar a sensibilidade do organismo à insulina (o que ajudaria a evitar a diabetes).

Segundo a equipe britânica, as conclusões do estudo precisam ser interpretadas com cautela, porque o chocolate vendido comercialmente é altamente calórico e sua ingestão em grandes quantidades poderia resultar em ganho de peso, o que aumentaria os riscos de diabetes e doenças cardíacas.

Os autores defendem então que é preciso fazer mais testes para se chegar a uma conclusão definitiva.

