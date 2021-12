Conheça os tipos de Hemofilia

Existem dois tipos de hemofilia identificados pela medicina: A e B. O que diferencia um do outro é o fator de coagulação do sangue que o organismo dos portadores da doença não fabricam. A hemofilia A, a mais comum, com 70% dos registros, ocorre por deficiência do Fator VIII, enquanto a B, 30% dos casos, por deficiência do Fator IX.

A gravidade da doença está relacionada ao nível plasmático de atividade coagulante do fator deficiente que pessoa tem no organismo. Conforme explica a hematologista Anelisa Streva, do Hemoba, ele pode variar entre grave, moderado e leve. "A gravidade da doença está relacionada com a quantidade de fator coagulante que é produzido pelo organismo do paciente. Pacientes graves, por exemplo, produzem menos de 1% do fator. Já quem produz entre 1% e 5% é considerado em estágio moderado. A partir de 5% o paciente é diagnosticado com hemofilia leve", diz.

Na forma leve, que pode passar despercebida até a idade adulta, o sangramento geralmente ocorre em cirurgias, extrações dentárias ou traumas maiores. Muitas vezes, quando não ocorre um desses eventos, a doença pode não ser diagnosticada.

Já nos níveis moderado e grave, os sangramentos costumam ser espontâneos e em sua maioria articulares. É comum que a doença se manifeste ainda no primeiro ano de vida, com o aparecimento de manchas rochas ou vazamento de vasos capilares. Esses sinais tornam-se ainda mais frequentes quando a criança está na fase de aprender a andar e costuma cair mais.

A Bahia é o estado do Nordeste com o maior número de casos de pacientes Hemofílicos, sejam eles do Tipo A ou B, segundo dados do Ministério da Saúde de 2010. São 550 pacientes de um total de 2.430 casos.

Em relação aos demais estados brasileiros, a Bahia ocupa a quinta posição em número de pacientes com a patologia - São Paulo (2186), Rio de Janeiro (1005), Paraná (703) e Rio Grande do Sul (572). No Brasil, cerca de 15 mil pessoas são hemofílicas.

Diagnóstico e sintomas

O diagnóstico mais eficaz para descobrir a hemofilia é um exame realizado com o sangue do paciente. Por meio dele é possível descobrir se a pessoa tem o gene da doença, o tipo de hemofilia e o seu grau. Neles serão analisados, por exemplo, o tempo de coagulação do sangue, os níveis de fatores de coagulação e a presença ou ausência de fatores.

Mulheres grávidas portadoras da patologia também podem fazer o diagnóstico pré-implantacional, ou seja, na fase inicial da gravidez.

Além dos exames, alguns sintomas são comuns aos portadores de hemofilia. A principal ocorrência é observar se existe sangramentos frequentes, hematomas e se eles são proporcionais ao tamanho do trauma.

Nos bebês, segundo. Anelisa Streva, é preciso mais atenção, pois os sintomas costumam ficar escondidos até que a criança comece a andar ou surgir os primeiros dentes. "Se a criança for portadora de hemofilia do tipo leve pode ser que a doença não seja percebida facilmente. Já em caso mais graves, os sintomas podem aparecer quando ele tomar as primeiras vacinas. Manchas roxas também são comuns nesses casos", explica a médica, lembrando que havendo os sinais, os pais devem procurar um hematologista o quando antes.

Só casos de hemofilia do nível leve são descobertos na adolescência ou fase adulta. A doença pode ser percebida pela dificuldade de coagulação do sangue ou sinais de hemorragia em extrações de dentes, cirurgias e traumas.

adblock ativo