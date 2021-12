Conheça os benefícios da batata-doce

Imagine emagrecer comendo algo doce. É isso que garante ser possível uma pesquisa da College of Agriculture and Life Sciences, que constatou que a batata-doce pode auxiliar na dieta.

Esse poder da batata se dá porque ela possui baixo índice glicêmico, sendo digerida de forma mais lenta e gerando mais saciedade, com o menor consumo de alimentos em uma refeição. Além disso, ao liberar glicose de forma gradual, ela evita que o açúcar seja armazenado no corpo em forma de gordura.

A batata-doce é benéfica também para quem apresenta tendência ao diabetes, pois com a produção de insulina na dose certa, o pâncreas, encarregado de fabricá-la, não fica sobrecarregado. O estudo ainda descobriu que a variedade Beauregard, que está chegando ao Brasil, tem o mesmo padrão proteico de suplementos vendidos até pouco tempo no exterior para controle da glicose no sangue de portadores do distúrbio.

