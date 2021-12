Conheça as propriedades do limão

Originário da Ásia e da Índia, o limão foi trazido para a Europa pelos árabes e de lá disseminado pelo mundo. Hoje, o Brasil é o maior produtor da fruta. Ao todo existem mais de 70 variedades de limão no mundo.

Além da vitamina C, a fruta é rica em potássio, enxofre, fósforo e magnésio. O suco de um limão fortalece o sistema imunológico evitando gripes e resfriados. Apesar de muito ácido, ao entrar no organismo ele reage com um agente que combate a acidez do sangue, colaborando para o bom funcionamento dos órgãos.

Além do poder de curar a acidez do estômago e da boca, ele também ajuda na cura de reumatismo e até no combate à acne. O limonemo contido em sua fórmula combate os radicais livres, auxilia na manutenção do colágeno e pode ser usado como antisséptico.

