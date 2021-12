Congresso discute alteração do diagnóstico da hipertensão

Uma nova diretriz para o diagnóstico da hipertensão no Brasil é um dos temas do XXII Congresso Brasileiro de Hipertensão, que acontece em Salvador, juntamente com o XX Congresso Interamericano de Hipertensão, de quinta-feira, 14, até sábado, 16.

As diretrizes são discutidas a cada quatro anos, em média. Os médicos se reúnem para ver o que houve de novidade em relação à hipertensão. No início do ano, os Estados Unidos estabeleceram que pessoas com pressão maior que 14/9 eram hipertensas. "Antes, esse número era um pouco menor caso o paciente fosse idoso, tivesse diabetes ou usasse medicamento. Mas eles decidiram que este número agora vale para todos os casos", explicou Roberto Franco, presidente da Sociedade Brasileira de Hipertensão.

No evento de Salvador, haverá a discussão para saber se a diretriz brasileira, de 2010, será mantida - acima de 14/9 é hipertenso - ou se haverá uma mudança, que deverá ser anunciada no final do ano.

Diagnóstico

Roberto Franco ressaltou a importância do exame de fundo de olho, que verifica se o sistema circulatório está comprometido. "É um exame que todo médico que trata da hipertensão deveria fazer. Pode ser feito no próprio consultório, e só é contraindicado para quem tem glaucoma, já que é necessário dilatar a pupila, aumentando a pressão ocular", afirmou.

O exame é válido para indivíduos abaixo de 40 anos. Já quem tem acima de 60, não deve fazer. "O idoso já pode ter essa alteração por causa da idade", disse Roberto, destacando que o exame também é importante para diagnosticar a diabetes.

Segundo a Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab), 35% da população baiana acima de 40 anos tem hipertensão. No Brasil, 5% das crianças e adolescentes também tem pressão alta. "O problema da obesidade precoce favorece a hipertensão em adolescentes", disse Roberto.

