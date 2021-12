Confira procedimentos estéticos de última hora para curtir o Carnaval

Com a chegada do Carnaval, a procura por academias e centros estéticos aumenta significativamente. Porém, se você está achando que está fora de forma, não se desespere. Em entrevista ao Portal A TARDE, a especialista e dona da clínica Slym Estética, Luana Sizisnande, indica quais procedimentos estéticos e truques ainda dá tempo de fazer para chegar na avenida bombando.

Corpo

A lipoescultura gessada é feita com aplicações de produtos ortomoleculares, manta com infravermelho longo, argiloterapia e massagem manual. Ao entrarem em contato com a pele, estes produtos aceleram o processo de queima da gordura, reduzem inchaço e eliminam líquidos. A técnica promove rigidez muscular, modelagem do corpo e regeneração das células.

A junção de uma boa alimentação, atividade física e ingestão de água ajuda a potencializar ainda mais o processo estético e chegar no objetivo desejado.

Pele

Para obter aquele resultado imediato na pele, principalmente no rosto muitos procuram procedimentos estéticos nas clínicas. Os mais procurados são: limpeza de pele (remoção de cravos e espinhas), marcas de expressão, manchas e rugas. Mas o que não pode faltar mesmo nesse Carnaval é o protetor solar.

Muitos adereços são usados durante a folia, como algumas pedrinhas coladas ao corpo. Isso depois pode deixar marcas na pele. Um truque bacana é depois do banho usar o protetor nas pernas e brações e principalmente no rosto. O uso de bonés e viseiras também são importantes e é claro, beba bastante água.

Para as mulheres que preferem cuidar de outros probleminhas como celulites, flacidez e estrias, o certo é que cada caso seja avaliado individualmente. "Porém, um truque também que pode ser usado durante a festa são os óleos com brilho que ajudam a disfarçar aquela estria ou celulite indesejada", afirma Luana.

A especialista Luana Sizisnande indica algumas opções de tratamentos estéticos e suas vantagens

