Confira alguns cuidados para se ter com a pele em época de carnaval

O carnaval é umas das festas mais desejadas do calendário nacional. Acontecendo sempre em meio ao verão, a festa em Salvador mistura folia, diversão e disposição, o que exige alguns preparos e cuidados com o corpo e com a pele nessa época do ano.

Segundo a biomédica e especialista em harmonização facial, Elisa Marchesini, é necessário manter a atenção para alguns cuidados com a pele no verão. “O uso de cremes para reter água na superfície da pele, assim como a hidratação oral pela ingestão de líquidos e alimentação balanceada, são alguns dos cuidados que podem fazer a diferença na saúde de quem vai curtir a estação. Em meio a um clima que exige atenção redobrada, vale também atentar-se para evitar banhos muito quentes, optar pelo uso de sabonete compatível com o tipo de pele, ingerir frutas e verduras com baixo teor de carboidratos e sempre, sempre usar filtro solar”, explica Elisa.

A especialista destaca alguns cuidados importantes para controlar o envelhecimento da pele nesta época. “Com o passar dos anos a pele vai perdendo elasticidade e os sinais do tempo vão aparecendo. Atentar-se ao uso de filtro solar, à correta ingestão de água, a retirada diária de maquiagem antes de dormir e a formulação de antioxidantes faciais, são algumas dicas para manter a pele firme, hidratada e sempre renovada”, destaca.

Para quem for as ruas, é bom atentar-se ao uso excessivo de glitter. “Importante lembrar que produtos como glitter e maquiagem devem, antes de tudo, serem liberados pela Anvisa, afim de evitar alergias e irritações tanto na pele. Como normalmente o glitter é passado muito próximo aos olhos, deve-se também tomar cuidado para que não exista contato interno, causando irritações ou lesão da córnea”.

