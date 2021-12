Concentração de gases de efeito estufa foi recorde em 2011

A Organização Meteorológica Mundial (OMM) informou nesta terça-feira (20) que a concentração de gases de efeito estufa na atmosfera foi recorde em 2011. Entre 1990 e 2011, houve aumento de 30% no reforço radiativo, como é chamado o efeito que causa o aquecimento global. As informações são da Rádio das Nações Unidas.



O dióxido de carbono (CO2) foi o principal responsável pela alta. Sua concentração na atmosfera foi de mais de 390 partes por milhão no ano passado, um aumento de 140% na comparação com os níveis da era pré-industrial.



Futuro



Segundo a OMM, desde 1750, cerca de 375 bilhões de toneladas de carbono foram lançadas no ar, principalmente a partir da queima de combustível fóssil. Enquanto metade desse total de CO2 fica na atmosfera, a outra parte é absorvida pelos oceanos e pela biosfera terrestre.

O diretor-geral da OMM, Michel Jarraud, fez um alerta, destacando que emissões futuras de CO2 só vão piorar a situação, fazendo com que o planeta fique cada vez mais quente e tendo impacto em todos os aspectos da vida.



Equilíbrio

Já ações e processos que removem os gases de efeito estufa da atmosfera são considerados essenciais para um balanço do quadro. Florestas, solo e mares absorvem CO2 naturalmente. Jarraud lembra que a acidez nos oceanos está aumentando, afetando a cadeia alimentar marinha e recifes de corais.



Como estabilizar os gases de efeito estufa será um dos temas da Conferência da ONU sobre Mudança Climática que começa na próxima segunda-feira (26), em Doha, no Catar.

adblock ativo