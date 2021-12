Como manter a dieta durante as festas de fim de ano que são recheadas de boas comidas e guloseimas? Nutricionista dá dicas de como aproveitar as festas sem sair da dieta.



O nutricionista Júlio Aquino, convidado pelo Revista Brasília, diz que o primeiro passo é saber que não existe milagre, se comer vai engordar. Ele recomenda que é preciso regular a alimentação antes da ceia e antes do reveilon, é um passo importantíssimo porque o comportamento da pessoa antes da ceia, no momento em que se engaja a manter o peso faz toda a diferença.



Ele explica que o passo principal é seguir a regra básica de dormir bem e dividir as refeições em períodos regulares. O café da manhã tem que ter proteína, porque quanto mais tempo sem comer proteína, isso ajauda a quebrar a massa muscular a manhã inteira, e isto é, ficar sem proteína a manhã inteira significa perder músculo a manhã inteira.



Outra dica básica é comer de três em três horas. Se a pessoa conseguir fazer três picos de proteína, café da manhã, almoço e jantar e intercalar esses três picos de proteína com uma alimentação como frutas e pouco carboidratos, já vai fazer perder peso.



Ele recomenda sempre evitar carboidratos de noite. Isto é independente de qualquer coisa, porque o carboidrato à noite é muito prejudicial. Ele aumenta muito a liberação da insulina e esse hormônio faz com que a pessoa ganhe mais peso, principalmente a gordura abdominal.

adblock ativo