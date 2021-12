Comer chocolate com moderação faz bem à saúde

Período de maior consumo de chocolate no país, a Páscoa é para muitos sinônimo de excessos. Chocólatra assumida, Milena Roças da Silva, come o doce todos os dias. "Pelo menos um bombonzinho", contou. "Evito comer outras coisas para ter essa dose diária de chocolate", disse, ciente que não é aconselhado em uma dieta saudável. Entretanto, o chocolate pode fazer muito bem e, inclusive, pode ser ingerido todos os dias se tiver pelo menos 70% de cacau, segundo o nutrólogo Mohamad Barakat.

"Dentro do cacau existem elementos, chamados polifenóis, que são fundamentais para estabilizar a membrana de todas as células. São poderosíssimos antioxidantes, corrigem os radicais livres que danificam os tecidos. O chocolate com 70% de cacau, o amargo, tem quase o triplo de polifenóis que o chocolate ao leite", explicou o médico. Barakat informou que a maioria dos chocolates ao leite têm menos de 10% de cacau.

Outro conselho para uma Páscoa sem culpas é a moderação. "Indico ao meus pacientes 30 gramas diárias de chocolate para proteção cardíaca e para gerar saciedade", disse.

Comer em doses pequenas para Milena é um conselho que dá para seguir, já o chocolate amargo: "Já experimentei. É ruim, é forte. Não consigo comer esse, não".

O nutrólogo admitiu que o gosto do chocolate amargo não agrada a todos. "Um exercício que dou aos meus pacientes que não estão habituados ao chocolate amargo, mas querem mudar seu estilo [de vida], é que comam todos os dias um pedacinho de chocolate amargo misturado com uma uva passa, um damasco, uma castanha e vão comendo, misturando cada um deles, adocicando", orientou. "Ao habituar o cérebro e as papilas a esse sabor, passamos a ter prazer".

Barakat lembrou que o cacau também tem cafeína, tiramina e teobromina, estimulantes que melhoram o funcionamento do cérebro, aprimorando o raciocínio.

