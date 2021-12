Começa a Semana de Mobilização Nacional e Dia D de combate ao Aedes aegypti

A Semana de Mobilização Nacional e Dia D de combate ao Aedes aegypti acontece de 2 a 6 de dezembro, com participação ativa da Secretaria da Saúde do Estado (Sesab). De acordo com informações do órgão, a mobilização aponta diretrizes para fortalecer medidas de prevenção e eliminação de focos do mosquito em dependências de unidades de saúde, escolas e outros locais de trabalho.

Na quinta-feira, 5, a equipe realiza uma visita ao Corpo de Bombeiros. Será feita uma apresentação da situação e uma palestra sobre medidas de controle, para que os militares de previnam da dengue, zika e chikungunya, além de formar multiplicadores das ações contra o vetor.

Já na sexta-feira, 6, a equipe participa do Dia D de Mobilização contra o Aedes aegypti em Camaçari, oferecendo apoio nas ações de mobilização da comunidade local.

Até o dia 21 de novembro, foram notificados 66.289 casos prováveis de Dengue na Bahia, com 81 óbitos pela doença, até o momento.

