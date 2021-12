Combate à malária corre risco de desabastecimento após desvio de cloroquina pelo Ministério da Saúde

Após o Ministério da Saúde direcionar 2 milhões de comprimidos de cloroquina no combate à Covid-19, o programa de enfrentamento à malária corre risco de desabastecimento do medicamento para o tratamento da doença.

Pelo menos cerca de 750 mil comprimidos do remédio precisaram ser comprados pelo ministério, de maneira emergencial, segundo informações do jornal Folha de São Paulo. Adquirido em parceria com a Fiocruz, o fármaco é suficiente para quatro meses. Um oficio, obtido pelo periódico comprovou a pedida.

“Como é de conhecimento de Farmanguinhos, com o advento da pandemia pela Covid-19, esse medicamento passou a ser disponibilizado também para o tratamento dessa virose, o que elevou o seu consumo, especialmente no primeiro semestre. Com isso, o estoque atualmente disponível garante a cobertura do programa de malária apenas até meados de 2021”, diz o ofício.

Sem nenhum comprovação cientifica de eficacia, a cloroquina foi propagada pelo governo federal como medicamento no combate à Covid-19. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), em estudos realizados e divulgados em fevereiro deste ano, foi comprovado que o remédio não possui efeito significativo no combate ao coronavírus.

adblock ativo