Combata o envelhecimento e as doenças cardíacas com óleo de macadâmia

Depois do sucesso do óleo de coco como beneficiador da saúde, agora é a vez do óleo de macadâmia. Além de ser muito usado no mundo dos cosméticos, este óleo, de sabor suave, pode ser um forte aliado no combate ao envelhecimento, as doenças do coração e à diminuição do colesterol.

Embora contenha gordura em sua composição, o óleo de macadâmia colabora na diminuição dos níveis de colesterol LDL, o colesterol ruim do organismo, e ainda ajuda no controle do peso. Também é rico em ácido palmitoleico, chamado ômega 7, que é uma das substâncias encontradas na pele. Por isso, seu consumo regular ajuda a combater o ressecamento e o envelhecimento precoce da pele.

O óleo de macadâmia pode ser encontrado em lojas de produtos naturais. Deve ser usado no tempero de saladas, pratos frios ou massas. O ideal é consumir uma colher de sobremesa duas vezes ao dia.

