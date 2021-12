Com que tênis eu vou?

O tênis é um acessório indispensável para praticar a maioria dos exercícios. Mas, com tantas opções do calçado no mercado, a dificuldade na escolha é inevitável. Só que existe um tênis específico para cada atividade física.

Quem deseja praticar corrida deve optar por um tênis com amortecedor de impacto em toda a sola. Ele serve para absorver impactos e não machucar os pés. A parte da frente do calçado deve ser macia, flexível e se ajustar ao pé. O cano deve ser baixo, leve e ter um ajuste perfeito. Já a caminhada pode ser realizada com um tênis de desempenho menor, também de cano baixo e solado com tração para prevenir escorregões.

Para pedalar, o tênis deve ter a lateral mais larga na frente e calcanhar estreito. Não deve ser pontudo e não ter cadarços para não correr o risco de desamarrar e se enrolar nos pedais. Já o tênis de ginástica precisa ser leve, flexível e com capacidade de absorver impactos no calcanhar e na parte da frente.

O uso de um tênis inadequado pode causar inflamação na sola do pé, tendinites, calos, lesões no joelhos e até fraturas. A durabilidade do calçado também deve ser levada em conta, assim como a condição do solado e o forro interno do tênis. Quando um destes elementos se desgasta, é a hora de comprar um tênis novo.

