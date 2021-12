Com máscara, Bolsonaro diz que saberá 'nas próximas horas' se está com covid-19

O presidente Jair Bolsonaro anunciou nesta quinta-feira, 12, durante uma transmissão nas erdes sociais na qual apareceu usando uma máscara de proteção, que saberá "nas próximas horas" se foi infectado pelo novo coronavírus (covid-19).

"Eu estou usando máscara porque nessa recente viagem aos EUA uma pessoa, quando desceu em São Paulo, foi fazer os exames e deu positivo", explicou Bolsonaro, durante a transmissão no Facebook, fazendo referência ao secretário especial de Comunicação Social do governo, Fabio Wajngarten, diagnosticado com a doença.

"Hoje coletamos todos as amostras. Acredito que nas próximas horas terei o resultado", ressaltou, afirmando que outra pessoa que viajou no avião realizou o teste e teve o resultado negativo.

"Foi o primeiro negativo, esperamos que o de todo mundo dê negativo" disse o presidente.

AFP

