Com dois casos confirmados, Brasil monitora 433 suspeitas de coronavírus

Além dos dois casos confirmados de covid-19, o Brasil monitora 433 pessoas com suspeitas de infecção pelo novo coronavírus. O número atualizado foi divulgado nesta segunda-feira, 2, pelo Ministério da Saúde após dados repassados pelas Secretarias Estaduais de Saúde.

De acordo com o Ministério da Saúde, os dois casos confirmados são importados da Itália e, por isso, não há mudança da situação nacional, pois não existem evidências de circulação sustentada do vírus em território brasileiro.

No Brasil, os casos suspeitos estão divididos em quase todos os estados, exceto Acre, Amapá, Roraima e Tocantins. O estado com mais casos em investigação é São Paulo com 163, seguido de Rio Grande do Sul (73) e Rio de Janeiro (48). 162 casos suspeitos de coronavírus já foram descartados em todo o Brasil.

Atualmente, 15 países, além da China, são monitorados por apresentarem transmissão ativa do coronavírus. Com isso, os critérios para a definição de caso suspeito enquadram agora, as pessoas que apresentarem febre e mais um sintoma gripal, como tosse ou falta de ar e tiveram passagem pela Alemanha, Austrália, Emirados Árabes, Filipinas, França, Irã, Itália, Malásia, Japão, Singapura, Coreia do Sul, Coreia do Norte, Tailândia, Vietnã e Camboja, além da China, nos últimos 14 dias.

Até o momento foram registrados 81.137 casos confirmados de coronavírus em 58 países. Além disso, foram contabilizadas 2.977 óbitos pela doença, que conta com uma letalidade de 3,4% dos casos.

