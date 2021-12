Clínica oferece consulta gratuita a casais com problemas de fertilidade

Pessoas com dificuldade para ter filhos poderão ser atendidas gratuitamente no dia 8 de agosto, na clínica Insemina, especializada em reprodução assistida, que promove uma ação voltada para 60 casais, em comemoração ao Dia dos Pais.

A iniciativa tem como objetivo ajudar casais inférteis que não têm acesso aos especialistas em reprodução humana.

Durante as consultas, haverá orientação com um especialista em saúde reprodutiva. Caso haja necessidade, os pacientes poderão agendar gratuitamente o espermograma, exame que avalia a capacidade reprodutiva do homem.

Os atendimentos serão realizados de 8h às 12h e de 13h às 17h, na sede da clínica, no Comércio (Rua Miguel Calmon, nº 40, Edifício Conde dos Arcos, salas 102 e 103). As marcações devem ser agendadas pelo telefone (71) 3012-3010.

