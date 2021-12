Clareamento dental só deve ser feito com supervisão

A representante de vendas Rita Cardoso, 40 anos, sempre teve os dentes escuros, resultado de, pelo menos, 20 anos de dependência da nicotina. Ao abandonar o vício do cigarro, tomou uma decisão: clarear os dentes.

Rita começou com os cremes dentais clareadores. Não viu muito resultado. Foi, então, orientada a fazer um tratamento caseiro associado ao uso do laser em consultório.

Isso, há um ano. "Hoje tenho os dentes mais brancos, mas sinto muita sensibilidade com coisas quentes ou geladas. O dentista me informou que havia esse risco, mas não imaginava que seria tão ruim. Me arrependi", revela.

Apesar de muitos desconhecerem o risco, a sensibilidade após o clareamento pode ocorrer, sobretudo, no caso de pacientes que têm os dentes muito amarelados ou acinzentados.

"O clareamento é seguro, mas antes de qualquer procedimento é preciso fazer avaliação dos problemas nos dentes, porque, às vezes, o clareamento os torna mais evidentes. A sensibilidade é um destes problemas", explica o dentista Marcelo Fonseca, fundador da Sociedade Brasileira de Odontologia Estética (SBOE).

Opções - Segundo ele, existem duas opções principais de processos para clareamento dentário: o caseiro e a laser (LED). O primeiro é feito com gel de peróxido de hidrogênio, por meio de uma moldeira, usada na hora de dormir, em média, de 15 a 20 dias.

Já o procedimento a laser é feito no consultório do profissional de odontologia, também com gel, que é ativado com ou sem o LED. O número de sessões dependerá de cada caso, mas normalmente são feitas duas sessões, com intervalo de uma semana.

"O gel usado em casa é igual ao gel usado no consultório pelos dentistas, mas em menor concentração", explica.

Os dois têm, em média, a mesma duração de efeito, de um a dois anos. A diferença está no tempo de alcance do resultado. "O laser acelera o processo de clareamento, mas o ideal é que o tratamento seja feito associando os dois métodos", diz.

A dentista, especialista em odontologia estética, Kika Teixeira, alerta que o tratamento caseiro não exclui a orientação de um profissional.

"Sem a supervisão do dentista , o uso de produtos clareadores podem não ter efeito satisfatório, pois na maioria dos casos é necessário fazer a limpeza anteriormente ao clareamento, além de ser necessário uma avaliação para ver a presença de restaurações, causa do manchamento, entre outras coisas", orienta.

Cremes dentais - Já os cremes dentais com clareadores vendidos em supermercados e farmácias ajudam na manutenção do tratamento realizado no consultório ou em casa.

"As pastas dentais tem ação abrasiva, removendo as manchas que se depositam na superficie dentária, mas não agem quimicamente na dentina (estrutura interna do dente) como as substâncias claredoras", diz a dentista.

Mais recentemente, uma empresa lançou umas fitas adesivas que ajudam no processo de clareamento. "As fitinhas contém o mesmo ingrediente usado pelos dentistas para branquear os dentes e, de fato, podem auxiliar o tratamento".

A recomendação é que durante o tratamento sejam evitados alimentos e bebidas com corantes fortes, como açaí, beterraba, chocolate, vinho tinto, café, chá preto e refrigerantes escuros.

Entre as contra-indicações para clareamento estão menores de 16 anos, que podem ter dentes em fase final de formação; dentes hipersensíveis ao frio e doença das gengivas com perda óssea.

