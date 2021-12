Cirurgia inédita no Nordeste é realizada no Hospital Geral de Vitória da Conquista

A primeira microcirurgia neuroendoscopia assistida do Nordeste foi realizada no Hospital Geral de Vitória da Conquista (HGVC), na última segunda-feira, 27.

Segundo a Secretaria de Saúde do Estado (Sesab), a neuroendoscopia é um procedimento bem menos invasivo em neurocirurgias, onde é usado o Endoscópio Cirúrgico, um instrumento óptico que permite a visualização de estruturas no interior de uma cavidade cerebral com aumento e boa resolução.

O procedimento possibilita o acesso a tumores, sangramentos e outras lesões, ainda que em lugares mais profundos, sem precisar de uma grande cirurgia.

Na terça-feira, 28, foi realizada outra cirurgia deste tipo. Um jovem de 29 anos, com um tumor localizado no tronco cerebral (uma região de difícil acesso e que 1mm faz diferença entre vida e morte), foi submetido ao tratamento cirúrgico com a técnica.

Ainda de acordo com a Sesab, poucos minutos depois o paciente já se encontrava sem sintomas ou queixas e com previsão de alta hospitalar em 48h.

