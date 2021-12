Cinco bairros de Salvador recebem ações de prevenção ao câncer de mama

Cinco bairros de Salvador vão receber ações de prevenção e detecção precoce do câncer de mama e do colo do útero a partir desta quarta-feira, 16, dentro da campanha Outubro Rosa nas Comunidades. A iniciativa é realizada pela Prefeitura, através das secretarias municipais de Saúde (SMS) e de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ), englobando também o encaminhamento de pacientes para a realização de exames.

O primeiro dia da campanha ocorrerá na região de Mussurunga, das 13h às 17h, no Centro Municipal de Educação Infantil Almir Oliveira, rua Nelson Dahia, s/n, em Mussurunga I, e passará por mais quatro bairros da cidade.

Consultas e exames são ofertados durante todo o ano nas unidades de saúde de Salvador, porém, no mês de outubro, a campanha de mobilização é intensificada. Para ter acesso ao procedimento, as interessadas devem se dirigir a um dos postos da rede municipal com documento de identificação com foto e cartão SUS para avaliação médica e de enfermagem.

Vale lembrar que, além dos exames, a realização do autoexame aumenta a chance do diagnóstico precoce do câncer de mama. O procedimento pode ser feito em casa e para isso basta que a pessoa, em pé, em frente ao espelho ou até mesmo deitada, busque por sinais como o aparecimento de secreções, nódulos ou mudanças na textura dos seios.

