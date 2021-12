Cigarro eletrônico faz tanto mal quanto o comum, diz estudo

Os cigarros eletrônicos, conhecidos como E-cigarettes, produzem substâncias tóxicas similares às encontradas no tabaco e podem prejudicar os pulmões e sistema imunológico, afirmaram nesta quarta-feira, 4, cientistas da Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos.

O novo estudo é tido como o primeiro em que animais foram expostos ao vapor de nicotina e comprovou que a alternativa está longe de ser uma alternativa segura para fumar.

Nos experimentos, os ratos expostos à fumaça dos E-cigarrettes sofreram danos leves nos pulmões e tornaram-se muito mais suscetíveis a infecções respiratórias.

As respostas imunitárias a vírus e bactérias foram enfraquecidas ee alguns animais morreram. Os cientistas também descobriram que o vapor do cigarro eletrônico continha toxinas 'radicais livres' semelhantes às encontradas na fumaça do cigarro e da poluição atmosférica.

Os radicais livres são moléculas altamente reativas que podem danificar o DNA e membranas celulares. A pesquisa foi publicada no jornal online Public Library of Science ONE.

Os ratos doram expostos durante duas semanas ao vapor dos cigarros eletrônicos em quantidades equivalentes às doses inalados por seres humanos.

