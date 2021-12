Cientistas revelam nova técnica de reprogramação celular

Especialistas japonenses descobriram uma maneira de transformar pela primeira vez as células-troncos em outro tipo de células através de mudanças no entorno, o que poderia ter importantes benefícios para a medicina regenerativa, informa nesta quarta-feira, 29, a revista Nature.

Os cientistas do Centro de Desenvolvimento Biológico de Kobe (Japão) mostraram como as células se transformam em "pluripotentes"- capazes de me transformar em outro tipo de célula - quando são expostas ao estresse meio ambiental.

Esse novo processo de reprogramação não precisa da habitual manipulação nuclear ou da introdução dos chamados fatores de transcrição -proteínas que regulam a transcrição do DNA-, necessários até agora para induzir a "pluripotência".

Por isso, os cientistas acham que seu trabalho poderia ter "importantes implicações" no campo da medicina regenerativa.

Concretamente Haruko Obokata e seus colegas descobriram que as células somáticas dos mamíferos podem se reprogramar em condições de acidez.

A reprogramação como resposta ao estresse meio ambiental foi observada anteriormente em plantas, onde as células maduras podem se transformar em células imaturas capazes de formar uma nova estrutura da planta, incluindo raízes e talos, lembra a publicação.

adblock ativo