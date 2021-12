Cientistas identificam quatro tipos de bêbados

Um estudo publicado pela revista especializada Addiction Research & Theory definiu os bêbados em quatro tipos, representados por personagens da vida real e ficção: Mary Poppins, Ernest Hemingway, Mr. Hyde e Professor Aloprado.

Segundo a BBC, os pesquisadores analisaram as descrições de comportamento de 374 estudantes universitários, com idade média de 18 anos, dos Estados Unidos.

Confira os tipos e veja em qual você - ou os amigos - se encaixa:

Bêbados tipo Ernest Hemingway: o escritor presumiu que poderia beber quanto uísque quisesse, que não ficaria bêbado. Cerca de 40% dos participantes da pesquisa se encaixam neste perfil. Apresentaram poucas mudanças notáveis de personalidade quando estavam embriagados.

Bêbados tipo Mr. Hyde: são 22% da amostra. Representam o personagem fictício de O Médico e O Monstro, de Robert Louis Stevenson. Mr. Hyde, no caso, é o monstro. Os bêbados desta categoria, segundo o estudo, grupo apresentaram "tendência a ser menos responsáveis, menos inteligentes e mais hostis sob influência do álcool". Eles são os que representam as consequências mais negativas ao consumir o álcool.

Bêbados tipo Professor Aloprado: cerca de 19% representam este perfil, batizado graças aos filmes de Jerry Lewis e Eddie Murphy. São mais introvertidos quando estão sem a presença do álcool mas, quando bebem, ficam extrovertidos.

Bêbados tipo Mary Poppins: representam 14% da amostra da pesquisa. Assim como a personagem do filme, fica superprotetores quando embriagados. Possuem um comportamento simpático, amigável e extrovertido quando estão bêbados.

