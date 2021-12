Cientistas falam em transmissão do Zika por sexo oral

Cientistas apontam a possibilidade do Zika vírus ser transmitido pelo sexo oral. A afirmação foi feita em um artigo da revista médica "New England Journal of Medicine".

A constatação surgiu após a análise de um caso na França, em que um homem de 46 anos infectou a parceira de 24 anos. Ele esteve no Rio de Janeiro no dia 10 de fevereiro, onde apresentou os sintomas da doença.

Ao voltar para Paris, o homem se relacionou com a companheira sete vezes. Pesquisas já apontavam a transmissão sexual do vírus, mas o paciente alegou que não ejaculou quando fez sexo vaginal com a companheira, apenas quando fez sexo oral.

A mulher adoeceu logo depois. O casal fez exames, que confirmaram altos níveis do vírus no sêmen e urina do homem, mas nada no sangue e na saliva.

Já a mulher tinha vírus na urina e saliva e anticorpos no sangue, mas uma coleta do material vaginal deu negativo para a doença.

Diante disso, os pesquisadores acreditam que a provável transmissão foi pelo sexo oral. De acordo com eles, esse estudo é importante para mostrar que há muitas formas de transmissão do Zika.

