Cientistas estudam se correr descalço traz benefícios

Christopher McDougall já pregava no livro "Born to run" que correr descalço é melhor. Exímios corredores, os índios mexicanos Tarahumara costumavam andar descalços ou usando as huareches, sandálias feitas com tiras de pneu, decreve o jornalista.

O livro lembra que o etíope Abebe Bikila ganhou a Maratona Olímpica correndo sem tênis. O pesquisador do Departamento de Biologia Humana Evolutiva de Harvard, Daniel Lieberman, afirma que os pés ao tocarem o chão produz uma reação em cadeia que afeta todo o corpo.

Ele percebeu que os corredores quenianos descalços pisam de maneira mais suave sobre a parte da frente do pé, gerando impacto perto de zero.

Estima-se que 80% dos corredores pisem primeiro com o calcanhar, o que gera uma força de até quatro vezes o peso corporal.

Segundo estudo publicado na revista American College of Sports Medicine, quem pisa dessa forma tem mais lesões, já que o impacto é maior nos joelhos, razão pela qual se recomenda o uso de tênis.

Quando se pisa com o calcanhar o chão é empurrado para frente e, pela ação e reação, o chão nos empurra para trás.

Alternativas

Especialistas aconselham que a melhor solução não é jogar o tênis fora. Há agora no mercado os calçados "minimalistas" com pouco ou sem nenhum amortecimento, embora o biólogo Peter Larson, do Saint Anselm Colege em New Hapshire, tenha descoberto que quem usa esses sapatos continuam a pisar primeiramente com o calcanhar.

Quem quiser experimentar a correr descalço deve começar com cuidado e seguir os princípios do treinamento, aumentando gradativamente a quilometragem e o tempo, aconselham especialistas.

adblock ativo