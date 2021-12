Cientistas espanhóis criam plástico que se regenera sozinho

Não se trata de uma lagartixa (animal capaz de regenerar a cauda) e muito menos do andróide T-1000, feito de mercúrio, do filme O Exterminador do Futuro 2, mas o plástico que um grupo de cientistas espanhóis desenvolveu é capaz de voltar à forma original algumas horas depois de cortado. Os pesquisadores, em homenagem ao filme, batizaram sua criação de Terminator, nome original da série Exterminador do Futuro.

O polímero, desenvolvido pela empresa lK4 Cidetec, recompõe seus dissulfetos em até 97%, em um prazo de duas horas. Em um vídeo postado no Youtube, os cientistas fazem uma simulação, cortando o plástico em dois pedaços e depois juntando novamente. Duas horas depois, o pedaço usado na experiência aparece como se estivesse inteiro e mesmo esticando com bastante força, as pontas não se soltam.

A ideia é que o material seja usado em materiais de construção, elaboração de biomateriais e na indústria automotiva, sugerem seus criadores.

Veja o plástico "lagartixa" em ação:

