Cientistas dizem que universo pode ser uma projeção

O universo é um holograma. A teoria foi proposta em 1997 pelo físico Juan Maldacena e foi agora confirmda por modelos matemáticos desenvolvidos por pesquisadores japoneses.

As evidências que vêm do Japão estão na revista Nature e dão fôlego à teoria de Maldacena, tida como bizarra quando foi proposta. Com o título Simulations back up theory that Universe is a hologram (Simulações sustentam teoria de que universo é um holograma), o artigo revela que agora o modelo holográfico pode estar correto.

Maldacena sugere que o universo existe em nove dimensões de espaço e uma de tempo. De acordo com a teoria, a gravidade do universo vem de finas cordas vibrantes, que seriam seqüências do holograma de eventos que ocorrem em um simples e plano cosmos.

O princípio holográfico diz que, como no chip de segurança de um cartão de crédito, há uma superfície bidimensional que contém todas as informações necessárias para descrever um objeto tridimensional, neste caso o nosso universo.

Em linguagem coloquial, o princípio afirma que os dados que contenham uma descrição de um volume de espaço - tal como um homem ou um cometa - pode ser contido numa região achatada, que seria a versão "real" do universo.

Esse universo "real" armazena os objetos como "memória" ou fragmento de dados, em vez de um objecto físico de existência. Ou seja, tudo o que você pode ver - inclusive este artigo e o dispositivo que você usa para lê-lo - é mera projeção.

adblock ativo