Cientistas dizem que café encurta a vida e álcool aumenta

Da próxima vez que preferir tomar café em vez de uma cerveja você pode ter que repensar sua escolha. É que pesquisadores da Universidade de Tel Aviv descobriram que a cafeína pode reduzir a expectativa de vida, enquanto que o álcool pode aumentar.

Os cientistas descobriram que a cafeína reduz, e o álcool aumenta, os telômeros, as peças de fesa do DNA cromossômico. Do mesmo modo que as ponteiras dos cadarços dos sapatos evitam o desgaste dos mesmos, os telômeros mantêm os cromossomos estáveis e evitam suaa deterioração quando as células se dividem.

Os telômeros se tornam mais curtos quando a pessoa envelhece. Na divisão celular, eles são copiados para a nova célula com telômeros um pouco mais curtos. Com o passar dos anos o DNA tem cada vez telômeros mais curtos. No fim, a célula morre.

