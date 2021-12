Cientistas descobrem proteína que favorece exercícios

A Revista Nature Medicine publicou um trabalho do Instituto de Pesquisa Scripps, da Flórida, sobre a proteína chamada REV-ERB, conhecida por controlar parcialmente o relógio biológico dos ratos. Quando estes foram injetados com a proteína, perderam peso mesmo com uma dieta rica em gorduras, além de melhorar os níveis de colesterol. Eles também começaram a utilizar mais o oxigênio ao longo do dia, gastando 5% a mais de energia comparado aos que não receberam a proteína.

Outro estudo publicado na Cell demonstrou que ratos que estavam sob a substância AICAR correram na esteira 40% a mais do que o grupo controle. Parece que essa substância ajuda o corpo a metabolizar o açúcar do sangue com mais eficiência e faz uma reprogramação muscular alterando um músculo de contração mais rápida (velocidade e força) para um de contração lenta que queima gordura e não se cansa facilmente.

Os resultados ainda são inconclusivos e uma atividade física bem orientada ainda é a melhor indicação para a promoção da saúde. Pílulas "mágicas" por enquanto somente na ficção.

