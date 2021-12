Cientistas descobrem gene responsável por morte súbita

Um gene que sofreu mutação é o responsável por alguns casos de alterações cardíacas e morte súbita, segundo uma pesquisa de cientistas espanhóis publicada nesta quarta-feira, 29. O estudo foi comandado por Carlos López-Otín, catedrático de bioquímica e biologia molecular da Universidade de Oviedo e Jose S. Puente, do Instituto de Oncologia da mesma universidade, que analisaram o genoma de pacientes com miocardiopatia hipertrófica.

"A análise genômica nos permitiu concluir que mutações no gene FLNC, codificante de uma proteína denominada filamina C, causaram miocardiopatia hipertrófica em oito das famílias estudadas", afirmou Puente.

Em declarações à Agência Efe, Ana Gutiérrez-Fernández, co-autora do estudo, publicado na "Nature Communications", comenta que a identificação desse novo gene "permite explicar a causa da doença em um grupo de pacientes sem mutações nos genes já conhecidos".

A descoberta do FLNC possibilitará identificar as pessoas portadoras desta mutação no gene e fazer um "acompanhamento clínico mais personalizado", aplicando um tratamento específico e, inclusive, se for necessário, poderá permitir que um desfibrilador seja implantado nos pacientes para evitar o processo que desencadeia a morte súbita, destacou a pesquisadora.

