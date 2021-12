Cientistas criam orelha e mandíbula em impressora 3D

Cientistas norte-americanos criaram uma impressora 3D capaz de fabricar estruturas de cartilagem, osso e músculos destinadas a transplantes. O grupo já conseguiu produzir uma orelha com o equipamento e um fragmento de mandíbula.

Agora, eles estão testando a técnica em animais de laboratório. O objetivo é, no futuro, empregar também em humanos. Os resultados iniciais foram descritos em um estudo publicado na revista "Nature Biotechnology".

A impressora faz estruturas porosas, permitindo a penetração de células humanas. Com isso, o tecido vivo do próprio organismo consegue se moldar e formar uma nova estrutura. A ideia é que a armação de polímeros e plásticos especiais desapareçam com o tempo, dando lugar aos tecidos originados no organismo da pessoa transplantada.

"Esses canais permitem que nutrientes e oxigênio do corpo se difundam para dentro das estruturas e as mantenham vivas, enquanto elas desenvolvem um sistema de vasos sanguíneos", afirmou um comunicado divulgado pelos pesquisadores do Centro Médico Batista Wake Forest, da Carolina do Norte (EUA), responsáveis pelo trabalho.

Não é a primeira vez que pesquisadores tentam regenerar órgãos usando molde biológico, mas as tentativas, que não usavam a impressão 3D, não deram certo.

