Cientistas criam modelo matemático para explicar o Alzheimer

Uma novidade relacionada ao Mal de Alzheimer: a doença degenerativa, que provoca a perda de memória e a demência, pode ser prevenida a partir do controle dos fatores de risco, como por exemplo, a hipertensão, o tabagismo, obesidade e o sedentarismo.

A revelação partiu de um grupo de pesquisadores americanos que desenvolveram um modelo matemático baseado em sete condições que caracterizam metade dos casos da doença registrados no mundo. Além da pressão alta, do fumo, do excesso de peso e falta de exercícios, estão incluídos entre os fatores de risco: depressão, diabetes e a baixa escolaridade.

Pessoas analfabetas não possuem um desenvolvimento cerebral adequado e pessoas com baixa escolaridade possuem pouca reserva mental para vivenciar as etapas da vida. Tal descoberta pode abrir um enorme campo para a prevenção da doença. O Mal de Alzheimer não tem cura, mas os sintomas podem ser minimizados com tratamento.

adblock ativo