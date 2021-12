Cientistas britânicos condenam a prática de mega hair

O mega hair, técnica que alonga os cabelos colando fios de cabelos originais aos fios mais longos, pode estar com os dias contados. Isso porque, segundo os cientistas britânicos, a técnica causa alopecia por tração. O mega hair arranca os fios de cabelo pela raiz gerando espaços sem cabelos no couro cabeludo. Esses danos são irreversíveis, dizem os especialistas.

A alopecia causada pelo mega hair pode continuar se espalhando mesmo depois do tratamento. Além da forte tração que os fios proporcionam ao serem colados à raiz, a cola usada para aplicar o mega hair também é a responsável pela alopecia.

Mesmo com o mega hair muitos fios voltam a nascer. No entanto, uma parte se perde gradativamente e não volta mais. A alternativa ao mega hair, sugerem os especialistas, é o uso de tic-tacs com cabelos que se prendem aos fios e que podem ser colocados e retirados facilmente.

