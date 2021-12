Cientistas apresentam "mapa" com conexões do cérebro humano

Cientistas americanos do Allen Institute for Brain Science elaboraram "um mapa" que mostra a disposição dos genes e as conexões neuronais no cérebro humano, o que facilitará seu estudo e o de transtornos como o autismo, informou nesta quarta-feira a revista "Nature".

A equipe dirigida por Ed Lein elaborou o mapa digital do cérebro na metade do período de gestação mediante a transcrição de dados obtidos do projeto BrainSpan Atlas of the Developing Human Brain (atlas cerebral completo do cérebro humano em desenvolvimento), auspiciado pelo governo dos Estados Unidos.

Este mapa, como consta na revista, oferece "um recurso para estudar o desenvolvimento do cérebro humano e os circuitos neuronais que fundamentam os processos cognitivos e de comportamento tanto na saúde como na doença".

A estrutura e o funcionamento do cérebro humano, em boa parte, são medidos por "processos de transcrição pré-natais que iniciam a expressão dos genes", afirmam os especialistas, que, por outro lado, ressaltaram que a ciência possui pouco conhecimento do cérebro em desenvolvimento.

Neste aspecto, esta lacuna acaba sendo preenchida "com a detalhada transcrição do atlas do cérebro humano na metade de gestação" apresentada por Lein, indicou a revista.

De acordo com a publicação, os cientistas encontraram "na transcrição expressões que estão relacionadas com diferentes traços anatômicos e processos de desenvolvimento".

Além disso, estes dados também identificam "situações de expressões dinâmicas de vários genes associados com transtornos psiquiátricos ou neurológicos", como o autismo, o que pode ajudar no desenvolvimento de novos estudos.

Outra iniciativa do Allen Institute, também divulgada hoje pela revista "Nature", oferece à comunidade científica e ao público em geral o primeiro "mapa" exaustivo e completo das conexões neuronais do cérebro de um mamífero - neste caso, no de uma cobaia.Este mapa foi elaborado pela equipe de Hongkui Zeng dentro do projeto Allen Mouse Brain Connectivity Atlas, finalizado no último mês, como estava previsto.

Esta transcrição do principal órgão deste vertebrado "oferece novas informações sobre como as diferentes regiões do cérebro se comunicam", indicaram os cientistas, que ressaltaram que tais conclusões também servem para uma melhor compreensão do cérebro humano.

