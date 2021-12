Cientista diz que podemos estar vivendo em uma Matrix

Os humanos podem estar sendo controlados por uma espécie de programador, como o filme Matrix, de 1999. A afirmação foi dada por Rich Terrile, um dos cientistas mais renomados da Nasa.

Diretor do Centro de Computação Evolucionária e Design Automotivo no Laboratório de Propulsão a Jato da Nasa, Terrile explica como pensa. "Encontro uma grande inspiração nessa teoria e vou contar o porquê: ela me diz que estamos a beira de construir um universo simulado e que ele pode se tornar algo vivo dentro de uma simulação. E nossas simulações podem criar simulações. O intrigante é que, se existe um criador para nosso mundo no futuro e ele será nós, significa que ha um criador para nosso mundo e ele também é composto por nós. Isso significa que somos tanto Deus quanto servos de Deus", afirmou em entrevista à revista Vice.

Se a teoria se confirmar, realmente viveremos em uma Matrix.

adblock ativo