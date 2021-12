Ciência torna possível sonho da paternidade

O veterinário Euler Penha, 33 anos, tem uma razão especial para comemorar o Dia dos Pais este ano: a filha Giovanna Maria, de três meses. Não apenas por se tratar da sua primeira 'cria', mas por a pequena ser o símbolo da superação diante de todas as dificuldades que enfrentou para realizar o sonho da paternidade. "A escolha do nome não foi à toa. Giovanna significa 'presente de Deus', e é assim que me sinto, presenteado com a chegada dela", diz.

Euler é estéril e não podia ter filhos. Diante disso, recorreu à fertilização in vitro (FIV), um dos métodos de reprodução assistida. Cada FIV custa, em média, entre R$ 15 mil e R$ 20 mil. O valor dependerá da clínica e da técnica empregada para realizá-la.

Foram cinco tentativas ao longo de cinco anos, muito dinheiro gasto, 20 quilos a mais e muitas sessões de terapia até ver seu sonho realizado. "O desgaste psicológico é infinitamente maior que o financeiro. Assim como a mulher, o homem também fica fortemente abalado com cada tentativa frustrada, mas eu e minha mulher nunca desistimos. Valeu esperar todo esse tempo", conta.

Assim como Euler Penha, muitos homens são obrigados a recorrer a técnicas de reprodução assistida disponíveis para ter um filho por conta de problemas de infertilidade. No Brasil, dados do Ministério da Saúde apontam que os homens são responsáveis por 40% dos casos de esterilidade.

"Hoje, a taxa de infertilidade entre homens e mulheres é a mesma, e, felizmente, com as técnicas atuais, é possível realizar o sonho de muitos pais, mesmo nos casos mais extremos", garante a especialista em reprodução assistida e diretora da clínica Gênese, Bella Zausner.

Diagnóstico - Para o urologista especializado em andrologia Francisco Costa Neto, diretor da Clínica do Homem, problemas de infertilidade masculina poderiam ser diagnosticados e tratados bem antes de o casal decidir ter filhos, se os homens procurassem o serviço de saúde com a mesma frequência das mulheres. "Os homens tendem a achar que o problema nunca é com eles, o que acaba atrasando o diagnóstico de infertilidade masculina", considera.

Segundo ele, a infertilidade tem estágios diferentes e para cada um deles existe um tratamento adequado. Entre as técnicas de reprodução assistida estão a inseminação artificial, quando os espermatozoides capacitados são introduzidos mecanicamente no aparelho genital feminino; e a fertilização in vitro, que consiste na extração do óvulo (da própria mulher ou de uma doadora anônima) e sua fecundação externa com posterior implantação do embrião. "A escolha do método vai depender de cada caso, mas há sucesso na maioria", diz Francisco Neto.

>>Leia reportagem completa na edição impressa do Jornal A Tarde deste domingo, 12, ou, se você é assinante, acesse aqui a versão digital.

adblock ativo