'Cidade inteligente' é tema de evento na capital baiana

Multiplicar boas ideias e buscar implementar projetos interessantes nas cidades do mundo. Este é o objetivo do TEDx Pelourinho, evento que reunirá especialistas para debater a temática neste final de semana em Salvador.



Com mais de uma dezena de palestrantes e transmissão ao vivo via internet, o evento busca desenvolver um espaço de interação entre novas ideias, com o tema "cidade inteligente".



Interessados em participar presencialmente das palestras devem acessar a página do evento na rede social Facebook (TEDx Pelourinho).



De acordo com a organização, ao aceitar fazer parte de um aplicativo, o internauta entra, automaticamente, em um ranking que mede o número de contatos do interessado (número de amigos e amigas da página na rede social que "curtiram" a página do evento). Os 50 com mais conexões ganharão acesso às palestras.



Ideias



O tema deste ano propõe aos palestrantes externarem ideias que contribuam para o desenvolvimento de cidades com melhor qualidade de vida para a população. Segundo a organizadora do evento, Letícia Menger, todas as palestras serão registradas em vídeos para ser utilizadas como estímulo a diálogos e discussões.



"Não temos o objetivo de gerar ideias práticas para execução imediata, mas buscar uma interação que possa ser multiplicada. Procuramos ideias que mereçam ser espalhadas", explica Letícia.



Sociólogo



Na lista de palestrantes convidados há médicos, engenheiros, professores e artistas - baianos e de outros estados.



Um deles é o professor Geraldo Ramos, do Departamento de Sociologia da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal da Bahia.



Ele divulgará o trabalho Sociologia da Solidariedade, desenvolvido na faculdade. São cursos de extensão para introduzir novas ideias, não apenas na área da educação, mas nas relações humanas.



"Acho fantástica a possibilidade de congregar pessoas criativas. Estou gratificado por nossa ideia ser espalhada. Quero ver o que vai acontecer", diz o professor.

Esta é a segunda edição do TEDx em Salvador. A primeira ocorreu no ano passado, a primeira edição na região Nordeste.



O TEDx é um programa de eventos da organização sem fins lucrativos TED (Technology, Entertainment, Design). O objetivo é reunir pessoas para dividir experiências, seguindo um estilo próprio.

