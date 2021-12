Chorar não alivia a tristeza, diz estudo americano

A velha máxima de que chorar faz bem, alivia e espanta a tristeza foi desmistificada por cientistas. De acordo com um estudo publicado no Journal of Research in Personality, chorar não é tão benéfico quanto se supõe. Das pessoas analisadas, constatou-se que apenas uma minoria de episódios de choro foi associada a melhora do humor.

O estudo analisou durante três meses 97 mulheres holandesas com idades entre 18 e 48. Desse total, foram registrados 1.004 episódios de choro. Das analisadas, 61% relataram que mesmo chorando, não sentiram melhora em seu humor; 9% das entrevistadas relataram sentir mais tristeza depois de uma crise de choro e 30% relataram sentir-se melhor.

Para os cientistas, essa pesquisa traz uma resposta clara: o choro não é a limpeza emocional que se supõe. Os estudiosos acreditam que o segredo para aplacar a tristeza é o apoio psicológico que o afeto proporciona.

