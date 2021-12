Chocolate amargo melhora sono e memória

Resistir a um pedaço de chocolate é quase impossível, mas o que poucos sabem é que, quando consumido na quantidade correta, esse alimento pode trazer benefícios à saúde. É o que afirma um estudo feito por pesquisadores da Universidade de Áquila, na Itália, com colaboração da Sapienza de Roma, e publicado na revista científica Frontiers of Nutrition.

O estudo mostrou que o chocolate é capaz de melhorar a memória e ajuda a manter o cérebro saudável, além de reduzir o cansaço após noites mal dormidas e melhorar a fluência verbal em pessoas mais velhas.

Flavonoides

Segundo os pesquisadores, a resposta pode estar nos flavonoides, compostos naturais com propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias que também podem ser encontrados em frutas vermelhas, uvas e vinho tinto. Valentina Socci, principal autora do estudo, disse ao tabloide britânico Daily Mail que “chocolate, principalmente amargo, é uma fonte rica de flavonoides.

O estudo sugere que essas substâncias podem proteger as pessoas a longo prazo e melhorar a capacidade cognitiva delas”.

Nas análises realizadas pelos pesquisadores, os participantes foram divididos em grupos para consumir quantidades variáveis do cacau, seja na forma de bebida ou nas tradicionais barras. Todos tiveram que permanecer com a dieta rica em chocolate por um período de cinco dias a três meses. Os benefícios foram diversos, de acordo com o perfil dos voluntários.

Para os de mais idade, o consumo a longo prazo melhorou a atenção, raciocínio, memória de curto prazo e dicção. Os resultados foram mais notáveis nos idosos que já tinham problemas cognitivos ou que já haviam começado a apresentar perda de memória.

Os testes foram feitos em pessoas de idades variadas, incluindo adultos saudáveis. Até nesses as funções cognitivas foram afetadas positivamente, fazendo diferença, sobretudo, para as de sexo feminino.

Segundo Michele Ferrara, coautora do estudo, “os flavonoides do cacau trazem benefícios para a saúde do coração e podem aumentar a quantidade de sangue presente no giro denteado, uma área específica do hipocampo. Essa estrutura cerebral é particularmente afetada pelo envelhecimento, e uma potencial fonte para a perda de memória em humanos”, declarou em comunicado.

Sendo assim, não há problema algum em se permitir consumir uma dose diária de chocolate – principalmente o amargo, 70% cacau, que possui uma quantidade maior de flavonoides.

