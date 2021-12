Chineses recriam 'dente' a partir da urina humana

Um grupo de cientistas chineses criou dentes a partir da urina humana.

O estudo, divulgado na publicação científica Cell Regeneration Journal, mostrou que a urina pode ser utilizada como fonte de células-tronco que seriam capazes de se transformar em pequenas estruturas parecidas com os dentes humanos.



Os cientistas esperam que a técnica possa ser desenvolvida para possibilitar a reposição de dentes perdidos. Para outros pesquisadores de células-tronco para atingir esse objetivo ainda é preciso vencer muitos obstáculos.

Urina - As células que normalmente são expelidas pelo corpo, através do sistema urinário, foram alteradas para que se tornassem células-tronco. Uma mistura dessas células com outros materiais orgânicos retirados de ratos foi implantada nos próprios roedores.

Os cientistas chineses afirmaram que depois de três semanas o grupo de células começou a se parecer com um dente: "a estrutura parecida com o dente continha polpa dental, dentina, espaço de esmalte [área vazia do dente que possivelmente poderia ser ocupada pelo esmalte] e órgão de esmalte [estrutura que precede o surgimento do esmalte no dente]".

Contudo, o dente criado pelos chineses não era tão rígido quanto um dente natural.

Os pesquisadores defendem que tal resultado pode nortear pesquisas mais aprofundadas para se chegar ao "sonho final de total regeneração do dente humano para terapia clínica".

