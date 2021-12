China registra primeira infecção humana pelo vírus H7N9

As autoridades sanitárias de Pequim constataram que uma menina de 7 anos é portadora do vírus H7N9 da gripe aviária, no primeiro caso oficialmente notificado na capital chinesa, informou a agência Nova China.

A cepa H7N9 da gripe aviária, que até agora não era transmitida ao homem, infectou 40 pessoas no leste da China, em Xangai e seus arredores. O caso assinalado em Pequim é a primeira infecção humana fora desta região, o que indica que o vírus está se propagando.

O mais recente balanço das autoridades sanitárias indica 11 mortes entre as pessoas infectadas.

Xangai,a capital econômica da China, tomou medidas para tentar identificar a cepa infecciosa, enquanto que o setor avícola chinês se encontra duramente atingido, consequentemente, no plano comercial.

Não há evidências de transmissão de humano para humano do vírus H7N9, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS).

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde Animal (OIE), Bernard Vallat, classificou, por sua parte de excepcional a situação criada pelo vírus H7N9, já que detectá-lo é muito difícil nas aves domésticas.

A gripe aviária mais comum, a do vírus H5N1, causou mais de 360 mortos em todo o mundo, entre 2003 e 2013, segundo a OMS.

Os cientistas temem que uma mutação permita a transmissão viral de humano para humano, o que pode desencadear uma pandemia.

