Check-up anual deve fazer parte da rotina em qualquer idade

Você faz parte da maioria da população que só procura o médico na presença de algum sintoma? Mas esse péssimo hábito pode vir a prejudicar um tratamento que seja necessário fazer, caso tivessem sido realizados exames preventivos.

Por essa razão recomendam-se check-ups regulares não só para quem já passou dos 40, mas também para pessoas jovens que não apresentem qualquer sinal de doenças. Isso porque os exames são capazes de detectar alterações no funcionamento do organismo e orientar o paciente a adequar hábitos de vida, evitando problemas de saúde mais para a frente.

O histórico familiar é outro fator que pesa na decisão de submeter jovens aos exames periódicos. Jovens que tenham uma história familiar marcada por determinadaas doenças sofrem maior risco de desenvolver complicações.

É o caso do câncer, cuja a realização de check-up pode ser determinante no fator da cura. Na realização do check-up, o paciente responde a um questionário que irá identificar, de acordo com a idade, sexo e histórico familiar, quais os exames necessários para seu perfil. De posse do resultado, o médico especialista pode indicar o melhor tratamento, caso ele seja necessário.

