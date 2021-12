Chá verde aumenta a microcirculação e fotoproteção da pele

A estrutura da pele, textura, firmeza, densidade, hidratação, cor e proteção depende de vários fatores exógenos e endógenos. Diversos antioxidantes de alimentos aplicados topicamente ou oralmente promovem a fotoproteção, como os flavonóides, os carotenóides, os tocoferóis e a vitamina C. Os flavonóides, em particular, apresentam também atividade antiinflamatória o que contribui para a saúde da pele.

Estudos em animais e in vitro mostraram que os flavonóides presentes no chá verde, quando aplicado de forma tópica ou oral, melhora os efeitos adversos na pele devido à exposição aos raios UV, como o dano à pele, eritema e, peroxidação lipídica, diminuindo também o risco de câncer de pele. Recentemente, estudos com o consumo de epigalocatequina (EGCG), o flavonóide mais abudante do chá verde, mostraram um menor risco de eritema em ratos.

O mecanismo de fotoproteção dos flavonóides ainda não foi totalmente esclarecido, mas os pesquisadores acreditam que eles absorvam os raios UV, promovendo a fotoproteção. Além disso, o consumo de chá verde melhorou a hidratação, firmeza e elasticidade da pele. Os flavonóides também melhoram o fluxo sanguíneo, ou seja, melhoram a microcirculação o que facilita o transporte de oxigênio e nutrientes para a pele.

