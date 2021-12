Cerveja é indicada para reidratação após o treino

O comerciante Paulo Pereira, 34 anos, corre e joga futebol, ao menos, três vezes por semana. Depois da maratona, ele não dispensa uma bebida: a cerveja. "Tomo pelo menos dois copinhos para refrescar o organismo", revela.

Como Paulo, inúmeras pessoas adotam o hábito de tomar uma loira gelada após o baba. E há quem acredite que essa paixão nacional é, de fato, excelente para reidratar o corpo após a atividade física, em substituição a água e os isotônicos.

A questão é polêmica, mas é isso o que recomenda cientistas da Faculdade de Medicina da Universidade de Granada, na Espanha e do Conselho Superior de Investigações Científicas, após estudo que avaliou os benefícios da cerveja pós-treino.

Polêmica

Intitulado "Idoneidade da cerveja na dieta equilibrada dos esportistas", o trabalho, publicado em 2009, é resultado de dois anos de observações feitas pelos pesquisadores com atletas com idade entre 20 e 30 anos, que se hidratavam alternadamente com água e cerveja após a atividade física.

Os testes foram realizados em duas etapas, com um intervalo de três semanas entre si. Os atletas foram submetidos a três baterias de corrida, com uma hora de duração cada uma e pausas de duas horas para a hidratação. As condições de 35°C e 60% de umidade relativa do ar procuraram simular condições ambientais de temperatura elevada em que o desgaste físico é maior.

Durante os intervalos, os atletas bebiam água ou cerveja (máximo de 660 ml, equivalente a duas cervejas), alternando as bebidas em cada pausa de hidratação para comparar resultados.

"O estudo mostra que a cerveja é composta por aproximadamente 95% de água e contém 4g de carboidratos a cada 100 ml. Também possui minerais como sódio e potássio, que são nutrientes considerados de grande importância no processo de reidratação, indispensáveis na recuperação pós-treino, consenso na literatura científica", comenta a nutricionista especialista em fisiologia do exercício pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), Andréa Pessa Fonseca Torres.

Questionada sobre os possíveis riscos, a nutricionista afirma que o consumo deve ser moderado. "É importante ressaltar que o estudo deixa bem claro que esses benefícios só são alcançados com o consumo responsável e moderado da cerveja. Não se trata, portanto, de uma defesa do consumo exagerado da bebida", afirma Andrea. Segundo ela, a recomendação é de um copo de 250 ml para mulheres e dois copos com a mesma medida para homens.

Cautela

Entretanto, essa não é a opinião do especialista em medicina do exercício e do esporte e presidente da Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte (SBMEE), Jomar Souza. "Devemos ter cautela com os resultados apontados. Já é bem estabelecido pela ciência de que o álcool desidrata sendo inclusive este um dos motivos pelos quais as cervejas foram abolidas das salas de controle antidoping há vários anos", esclarece.

Segundo ele, o corpo do atleta, principalmente após treinos ou competições em ambientes quentes e com umidade relativa do ar alta deve ser hidratado com água e/ou isotônicos, dependendo da perda de água e eletrólitos (minerais) pelo suor.

Na opinião da endocrinologista e nutricionista, Sandra Gordilho, recomendar o consumo de cerveja após a atividade física é, no mínimo, arriscado. "A cerveja tem níveis importantes de vitaminas e minerais que, sem sombra de dúvida, são úteis ao organismo humano, mas não podemos esquecer que se trata de uma bebida alcoólica e seu consumo exige cuidado", diz Sandra.

A médica enumera uma série de benefícios da loira gelada, mas, lembra, que é preciso prestar atenção àquilo que se ingere junto com a cerveja. "O que acompanha a cerveja? Normalmente bolinhos, escondidinhos e outros pratos calóricos. Se a pessoa gosta de beber sua cervejinha, por que não deixar para tomá-la moderadamente apenas nos momentos de lazer. Não vejo necessidade em consumir cerveja depois de se exercitar, já que há outras opções", diz Sandra.

Segundo ela, a água de coco é uma das alternativas para reidratar o organismo após o treino. "Tem tudo o que a pessoa precisa e é natural", diz.

