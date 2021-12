Cérebro tem mecanismo que protege contra derrames

Um recente estudo realizado pela Universidade de Bristol, no Reino Unido, descobriu que o cérebro possui um mecanismo de proteção em casos de ocorrência de derrame. A descoberta irá ajudar os cientistas a desenvolver tratamentos especiais para proteger células nervosas, especialmente as que são responsáveis pela fala e pelos movimentos.

Quando ocorre um derrame, o sangramento provoca uma interrupção do suprimento de oxigênio e de nutrientes para as células nervosas. Dependendo da região do cérebro que for atingida, funções cognitivas, de fala e de movimento podem ser afetadas. Mas nem todas as células são igualmente afetadas pela falta de oxigênio e nutrientes, segundo informaram os pesquisadores.

Há pelo menos dois tipos de células nervosas no cérebro, localizadas no hipocampo, que reagem de modo diferente. As células do tipo CA1 são altamente suscetíveis a danos em consequência de um derrame, já as células nervosas do tipo CA3 são muito resistentes à falta de nutrientes e oxigênio, conseguindo sobreviver por longo tempo após o derrame.

