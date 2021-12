Cérebro também precisa de alimentos saudáveis

Você anda sentindo a mente cansada? Com dificuldade de se concentrar e com preguiça até de pensar? Provavelmente pode não estar alimentando seu cérebro corretamente. Alimento para o cérebro? Isso mesmo! Estudo inglês garantiu que quem costuma fazer refeições balanceadas tem a mente mais sadia. São vários os alimentos que melhoram a capacidade da mente. O café é um deles. Melhora a memória e colabora com a aquisição de novas informações. Já o alho ajuda a combater tumores no cérebro e a beterraba ajuda a oxigenar o órgão. O óleo de oliva retarda o envelhecimento do cérebro. Muita gente desconhece, mas até o chocolate traz benefícios para o cérebro. A guloseima ajuda no fluxo sanguíneo e na oxigenação e ainda regula os níveis de colesterol.

Aliada a alimentação, estão as atividades físicas. Os exercícios favorecem o bombeamento do sangue, o que gera mais oxigênio para o corpo, inclusive para o cérebro. Exercícios aeróbicos, por exemplo, estimulam a criação de novos neurônios, aumentando ainda a capacidade de interação e comunicação entre os mesmos.

adblock ativo